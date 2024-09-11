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На Харківщині п’яний чоловік вдарив ножем перехожого за зауваження щодо вигулу собак

На Харківщині п’яний чоловік вдарив ножем перехожого за зауваження щодо вигулу собак

На Харківщині поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час сварки підозрюваний, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, наніс чоловіку ножове поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

До відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про госпіталізацію 43-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Як з’ясувалося, потерпілий зробив зауваження 49-річному чоловіку з приводу правил вигулу собак. Виникла сварка, внаслідок якої зловмисник завдав опоненту ножовий удар. Нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

9 вересня слідчі відділу поліції № 2 Чугуївського РУП під керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За санкцією статті чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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