Бюджет Харкова буде поповнено на майже 700 тис. гривень: недоплачені кошти за оренду землі

Новобаварською окружною прокуратурою Харкова вжито всіх належних заходів для стягнення з ТОВ безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання земельної ділянки на суму майже 700 тис. гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що по вул. Різдвяній у Холодногірському районі Харкова розташована земельна ділянка, яка перебуває у власності Харківської міської ради. На вказаній ділянці знаходиться нежитлова будівля загальною площею майже 1500 кв. метрів.

Право власності на зазначену нерухомість зареєстровано за ТОВ, однак реєстрація речових прав на земельну ділянку, де розташована нежитлова будівля не здійснювалась. Відповідно, ТОВ використовує землі комунальної власності без оформлення правовстановлюючих документів — незаконно.

Орендна плата за користування ділянкою з 2020 року також підприємством не сплачувалась, що призвело до неотримання місцевим бюджетом орендних платежів на суму майже 700 тис. гривень.

Відстоюючи інтереси держави, керівник окружної прокуратури звернувся до суду з позовом про визнання Харківської міської ради кредитором ТОВ, щодо якого на теперішній час здійснюється процедура банкрутства, безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання земельної ділянки на суму майже 700 тис. гривень.

Господарський суд Харківської області задовольнив зазначений позов — орган місцевого самоврядування включено до реєстру кредиторів ТОВ.

Ухвала суду набрала законної сили.

Агентство Телевидения Новости