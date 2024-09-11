На Харківському напрямку за добу знищено 58 одиниць російської техніки

В районі населеного пункту Глибоке Харківської області противник провів заміну бойових змін. Відмічається активізація застосування мототехніки з метою проведення заходів логістичного забезпечення позицій другого ешелону 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Неподалік Липців ворог здійснює заходи відновлення боєздатності штурмових груп 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою подальшого проведення наступальних дій та відновлення втраченого положення.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Здійснив поповнення особового складу 2-го мотострілецького батальйону 128-ї окремої мотострілецької бригади з метою відновлення боєздатності штурмових груп.

В районі населеного пункту Тихе окупанти здійснили переміщення особового складу 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії на передові позиції.

Протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Окупанти також завдали трьох авіаударів з використанням чотирьох КАБів та 15 некерованих авіаційних ракет. Здійснили 45 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 460 разів.

Втрати ворога за минулу добу склали 66 солдатів, з них безповоротні – 27, санітарні – 38. Один російський військовий здався у полон.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 58 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 артилерійських системи,7 автомобілів,2 одиниці спеціальної техніки,47 БпЛА.

Знищено:

35 укриттів для особового складу,1 місце зберігання боєприпасів,1 стартовий майданчик запуску БпЛА.

Агентство Телевидения Новости