Спецмашину для розмінування створили українські винахідники: чим відрізняється від аналогів

Українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла випробування на полігоні і отримала сертифікат відповідності. Вона може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Як наголосили в Мінекономіки, сапери сьогодні отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін.

«Такі інновації – відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель. Особливо важливо, що машина зроблена саме в Україні, адже це нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки», – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги – від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. А після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

«Змій» це унікальне рішення в українських умовах. Це новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

«Змій» важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га за день. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км. Для розгортання чи згортання «Змія» потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Агентство Телевидения Новости