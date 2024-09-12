Відновлювали міст в Ізюмі для переправи військової техніки рф: завершено спецрозслідування стосовно двох депутатів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох депутатів за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста Ізюм збройними силами рф двоє депутатів Ізюмської районної ради Харківської області VIII скликання, змовившись, діяли на користь загарбників. Обвинувачені надали представникам окупаційної адміністрації допомогу у відновленні та будівництві моста у місті Ізюм для забезпечення безперешкодної переправи з боку селища Борова російської військової техніки.

«Народні обранці» організовували збір, завантаження на транспортні засоби, доставку колод, труб та плит до місця будівництва моста, їхнє вивантаження та подальше укладення.

Також встановлено, що з липня 2022 року обвинувачені змушували підприємців передати їм насіння соняшника. Депутати організовували вивезення силоміць отриманого українського врожаю та подальший його продаж на території країни-агресора — у м. валуйки та м. щебекіно рф. «Дохід» обвинувачені розподіляли між собою та російськими військовослужбовцями. Встановлено, що депутати допомогли окупантам вивезти понад 700 тонн насіння соняшника.

У серпні 2022 року обвинувачені разом з окупантами приїхали до місцевого мешканця та змусили його передати вантажні автомобілі «Volvo» та «DAF» для перевезення сільськогосподарських культур.

Наразі обвинувачені переховуються від українських правоохоронців, їх оголошено у розшук. Депутатів судитимуть заочно в Дзержинському районному суді Харкова.

Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости