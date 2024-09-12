Шеф-кухар, кур’єр та помічник судді: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 12 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2761 вакансія.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Рентгенолаборант – 50 000 грн. 2. Кур’єр – 40 000 грн. 3. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн. 4. Шеф-кухар – 34 900 грн. 5. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 30 000 грн. 6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ – 28 000 грн. 7. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 570 грн. 8. Оператор машинного доїння – 25 000 грн. 9. Ерготерапевт – 23 000 грн. 10. Помічник судді – 21 400 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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