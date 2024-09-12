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Шеф-кухар, кур’єр та помічник судді: вакансії тижня у Харківській області

Шеф-кухар, кур’єр та помічник судді: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 12 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2761 вакансія.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Рентгенолаборант –  50 000 грн.          2.  Кур’єр – 40 000 грн.          3.  Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.        4.  Шеф-кухар – 34 900 грн.           5.  Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 30 000 грн.         6.  Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ – 28 000 грн.       7.  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 570 грн.         8.  Оператор машинного доїння – 25 000 грн.         9. Ерготерапевт – 23 000 грн.         10. Помічник судді – 21 400 грн.                   З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

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