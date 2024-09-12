Безплатна вакцинація тварин проти сказу триває у Харкові

Фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини з 12 по 30 вересня роблять безплатні щеплення домашнім тваринам на території міста Харкова.

Як повідомили в Харківському районному управлінні ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, профілактичні заходи проводяться за адресами:

Холодногірський район: вул. Таборова (біля магазину) з 16:00 до 18:00 18 вересня, вул. Таборова (біля криниці) з 16:00 до 18:00 25 вересня;Основ’янський район: вул. Глухівська з 14:00 до 17:00 14 вересня, вул. Прилуцька з 14:00 до 17:00 21 вересня, вул. Володимира Сосюри з 14:00 до 17:00 28 вересня;Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Молодіжна з 14:00 до 15:00 12 вересня, с. Вільхівка (біля селищної ради) з 14:00 до 15:00 17 вересня, вул. Марка Вовчка з 14:00 до 15:00 24 вересня;Київський та Салтівський райони: вул. Автострадна з 10:00 до 12:00 12 вересня, вул. Місцева з 13:00 до 15:00 18 вересня, вул. Артільна з 12:00 до 14:00 28 вересня.

Також для вакцинації домашніх тварин харків’яни можуть звернутись до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини на території Харкова.

Щеплення робиться безплатно. Вартість довідки про вакцинацію, яку видає ветеринарний лікар, становить 11,05 грн.

Агентство Телевидения Новости