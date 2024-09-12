На Харківщині з чоловіка стягнули майже 600 тисяч гривень за користування комунальними землями

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області вжито всіх належних заходів для поновлення інтересів держави та поповнення бюджету міста Первомайський на майже 600 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в Первомайському розташовані два комплекси нежитлових будівель загальною площею майже 1600 кв. метрів, право власності на які зареєстровано за місцевим мешканцем. Однак жодних правовстановлюючих документів на землю, де знаходиться зазначена нерухомість, у чоловіка не було. Орендну плату він також не сплачував – відповідно, використовував землі комунальної власності незаконно.

Відстоюючи інтереси держави, прокуратура звернулась до суду з позовними заявами щодо стягнення на користь Первомайської міської ради майже 600 тис. гривень за користування землею. Наприкінці 2023 року зазначені позови було задоволено, рішення набрали законної сили.

Однак відповідач пішов на хитрощі і ще під час розгляду судом позовних заяв, щоб надалі ухилитися від виконання рішень суду, уклав договори дарування нерухомості на користь власних родичів.

Таким чином, під час виконавчих дій було встановлено, що боржник майна та доходів не має, а наявне у нього ліквідне майно, яке можна було б реалізувати для примусового погашення заборгованості, подаровано іншим особам.

У 2024 році окружна прокуратура звернулась до суду з позовними заявами про визнання недійсними правочинів – договорів дарування, укладених на уникнення виконання судових рішень, оскільки вони вчинені на шкоду Первомайської міської ради.

У ході розгляду позовів боржник, розуміючи, що його план не спрацював, сплатив до бюджету міста Первомайський майже 600 тис. грн за користування землями територіальної громади, у зв’язку з чим провадження у справі судом закрито.

Агентство Телевидения Новости