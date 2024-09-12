На Харківщині ліквідували пожежу, яка вирувала понад 10 днів

Ліквідовано пожежу в селі Студенок Ізюмського району Харківської області, яка знищила і пошкодила понад 350 будинків та інших будівель, з яких 121 була житлова. Знищено 1620 гектарів лісового масиву.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Травмовано семеро людей.

170 жителів, чиє житло було пошкоджено або знищено, розміщені у вцілілих будинках села. Волонтери надали людям будівельні набори екстреного реагування. 24 людини виїхали до інших населених пунктів.

Постраждалі вже отримують фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 грн на людину.

Гуманітарний штаб у селі продовжує свою роботу, надаючи продуктові набори, засоби гігієни, будівельні матеріали та сезонний одяг.

Агентство Телевидения Новости