У Харкові на Салтівці з поліцією шукали 13-річну дівчину

Сьогодні, 12 вересня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини, яка пішла з дому та перестала відповідати на дзвінки.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На пошуки дитини був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 2.

Ювенальні поліцейські та оперативники перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Додатково було розіслано орієнтування з прикметами зниклої по всім територіальним підрозділам поліції.

Працівники поліції встановили місце знаходження дівчини. Вона гуляла по Салтівському району. Її передали родичам. Ювенальні поліцейські провели з малолітньою та її родиною профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости