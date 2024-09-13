В Україні можуть оподатковувати посилки з Aliexpress, eBay, Temu

Український бюджет щорічно недоотримує мільярди гривень через безмитне ввезення товарів з міжнародних маркетплейсів, таких як Aliexpress, eBay і Temu. Пільговий ліміт на 150 євро, що дозволяє без сплати ПДВ і мита отримувати товари, наразі під загрозою скасування.

Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Свого часу Мінфін пропонував скасувати пільгу на міжнародні відправлення і зробити виняток для некомерційних посилок, наприклад, подарунків від родичів, які пересилаються з-за кордону. Для них ПДВ пропонували нараховувати, починаючи з ціни 45 євро.

За розрахунками Мінфіну, ця ініціатива мала забезпечити бюджет 3 млрд грн у вересні-грудні, а весь план збільшення податків – 125 млрд грн. Проте під час обговорення проєкту закладені в ньому надходження зменшилися до 30 млрд грн, а від скасування пільги для міжнародних посилок вирішили відмовитися.

Хоча наразі питання скасування пільги для міжнародних посилок не стоїть на порядку денному, проте депутати вже працюють над відповідними змінами. «Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється», – повідомив ЕП Гетманцев.

Також, існують підозри, що діючий механізм імпорту міжнародних посилок сприяє розвиткові контрабанди, оскільки деякі підприємці обходять податкові правила, розбиваючи великі партії на кілька менших посилок.

Припускають, що в українців залишаються лічені місяці для того, аби насолодитися безмитною купівлею товарів на міжнародних маркетплейсах.

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