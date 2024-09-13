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Блочно-модульні котельні та когенераційні установки: Харків готується до зими

Блочно-модульні котельні та когенераційні установки: Харків готується до зими

У Харкові продовжують працювати над децентралізацією систем життєзабезпечення, щоб нормально пройти опалювальний сезон.

Про це сьогодні, 13 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що в місті встановлюють блочно-модульні котельні, які обслуговуватимуть мікрорайони, а також когенераційні установки та газові турбіни.

«Харків не має власної генерації, бо всі ТЕЦ і трансформатори були зруйновані. Тому ми працюємо над децентралізацією систем життєзабезпечення. Міська влада зараз робить все можливе та неможливе, щоб взимку харків’яни були з теплом, водою та світлом», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости

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