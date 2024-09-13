На Харківщині СБУ викрила жінку: працювала на окупантів

За матеріалами Служби безпеки підозру у колабораційній діяльності отримала ще одна ворожа поплічниця з Куп’янського району, яка обіймала посаду в окупаційній владі.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася 49-річна місцева мешканка, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну працювала в органах місцевого самоврядування селища Дворічна на Харківщині.

Під час окупації рашистами території селища жінка швидко «перевзулась» і добровільно обійняла фейкову посаду «головного спеціаліста сектору діловодства» у так званому Дворічанському теруправлінні окупаційної адміністрації Куп’янського району.

Правоохоронці встановили, що на цій псевдопосаді фігурантка займалась переоформленням документації за російським «законодавством».

Крім того, вона допомагала представникам незаконних органів влади комунікувати з місцевими мешканцями та підприємствами, приймала заяви громадян, реєструвала та опрацьовувала вхідну і вихідну кореспонденцію, доповідала ці матеріали місцевому гауляйтеру селища Дворічна.

Після деокупації району поплічниця ворога сподівалася уникнути правосуддя та навіть переїхала зі звільненого Куп’янського району до Харкова, де оформила собі статус внутрішньо переміщеної особи та орендувала квартиру.

Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та притягли до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі досудове розслідування стосовно неї завершене, матеріали передано до суду для розгляду.

Агентство Телевидения Новости