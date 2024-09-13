Меморіальну дошку загиблому воїну встановили на фасаді харківської лікарні
Меморіальну дошку лейтенанту медичної служби, Герою України Владиславові Титаренку встановили на фасаді міської клінічної багатопрофільної лікарні №25.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
На церемонії були присутні рідні, побратими та колеги загиблого, харків’яни. Участь у заході також взяв міський голова Ігор Терехов.
«Ми відкриваємо дошку нашому герою. Владислав марив своєю професією. Одразу, як почалася війна, пішов служити й до останнього рятував людські життя. Ми маємо і будемо памʼятати його та всіх, хто поліг за Україну», – зазначив мер.
Владислав Титаренко навчався в Харківській гімназії №172, закінчив Харківський національний медичний університет. З 2021 року працював хірургом у міській клінічній багатопрофільній лікарні №25. З початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних Сил України, де очолював хірургічну групу.
Загинув у селі Кругляківка Куп’янського району. Указом Президента йому було надане звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).