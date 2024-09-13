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Меморіальну дошку загиблому воїну встановили на фасаді харківської лікарні

Меморіальну дошку загиблому воїну встановили на фасаді харківської лікарні

Меморіальну дошку лейтенанту медичної служби, Герою України Владиславові Титаренку встановили на фасаді міської клінічної багатопрофільної лікарні №25.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

На церемонії були присутні рідні, побратими та колеги загиблого, харків’яни. Участь у заході також взяв міський голова Ігор Терехов.

«Ми відкриваємо дошку нашому герою. Владислав марив своєю професією. Одразу, як почалася війна, пішов служити й до останнього рятував людські життя. Ми маємо і будемо памʼятати його та всіх, хто поліг за Україну», – зазначив мер.

Владислав Титаренко навчався в Харківській гімназії №172, закінчив Харківський національний медичний університет. З 2021 року працював хірургом у міській клінічній багатопрофільній лікарні №25. З початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних Сил України, де очолював хірургічну групу.

Загинув у селі Кругляківка Куп’янського району. Указом Президента йому було надане звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Агентство Телевидения Новости

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