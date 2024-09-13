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На Купʼянщині правоохоронці викрили чергову помічницю окупаційної влади

На Купʼянщині правоохоронці викрили чергову помічницю окупаційної влади

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Куп’янської міської ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення Куп’янська збройними силами рф місцева депутатка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. У липні 2022 року окупанти призначили жінку на посаду «и. о. главного врача коммунального предприятия «Купянское территориальное медицинское объединение» Министерства здравоохранения ВГА Харьковской области».

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена працювала лікарем-кардіологом, тож мала релевантний досвід роботи та навички, які й застосовувала при роботі на загарбників. Новоспечена «керівниця» координувала роботу підлеглих співробітників, виконувала вказівки окупаційної верхівки та навіть встигла знятись у російському пропагандистському відео.

У ролику «головна лікарка» розповіла про отримання так званої «гумдопомоги з медикаментами» від рф, створюючи таким чином позитивний імідж країни-агресорки.

Свої обов’язки колаборантка виконувала до моменту деокупації. Наразі жінка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук. Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавленні волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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