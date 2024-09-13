На Купʼянщині правоохоронці викрили чергову помічницю окупаційної влади

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Куп’янської міської ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення Куп’янська збройними силами рф місцева депутатка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. У липні 2022 року окупанти призначили жінку на посаду «и. о. главного врача коммунального предприятия «Купянское территориальное медицинское объединение» Министерства здравоохранения ВГА Харьковской области».

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена працювала лікарем-кардіологом, тож мала релевантний досвід роботи та навички, які й застосовувала при роботі на загарбників. Новоспечена «керівниця» координувала роботу підлеглих співробітників, виконувала вказівки окупаційної верхівки та навіть встигла знятись у російському пропагандистському відео.

У ролику «головна лікарка» розповіла про отримання так званої «гумдопомоги з медикаментами» від рф, створюючи таким чином позитивний імідж країни-агресорки.

Свої обов’язки колаборантка виконувала до моменту деокупації. Наразі жінка переховується від українських правоохоронців, її оголошено у розшук. Колаборантку судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавленні волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости