Допомагав окупантам «конфісковувати» українські підприємства на Харківщині

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявися 37-річний місцевий мешканець, який до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював в органах державної виконавчої служби Куп’янського району Харківщини.

Під час окупації рашистами районного центру чоловік швидко «перевзувся» і добровільно обійняв фейкову посаду «головного спеціаліста» у так званому «управлінні економічного розвитку» окупаційної адміністрації Куп’янського району Харківської області.

Правоохоронці встановили, що основним завданням зловмисника на новій «посаді» було здійснення інвентаризації усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, які опинилися на окупованій рашистами території Харківщини, а також складання «протоколів» за результатами цієї інвентаризації.

За допомогою цих фейкових протоколів окупанти незаконно переводили захоплені українські підприємства у власність держави-агресора. Вони безпідставно виготовляли для захоплених українських підприємств нові статутні документи за законодавством рф, реєстрували їх вже як нібито російські, після чого незаконно обкладали податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади.

Напередодні деокупації ворожий поплічник втік на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування колаборанта та притягнення його до передбаченої Законом кримінальної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости