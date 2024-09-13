На Харківщині поліцейські притягнули до відповідальності власницю крамниці: торгувала без ліцензії

На Харківщині поліцейські притягнули до відповідальності власницю крамниці за порушення порядку провадження господарської діяльності.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В селі Черемушне Чугуївського району жінка здійснювала продаж підакцизних товарів без ліцензії. Під час патрулювання правоохоронці виявили на вітрині магазину цигарки та алкогольні напої. Однак документів на право продажу такої продукції жінка не мала. З торгової точки вилучили 292 пачки цигарок та 46 пляшок спиртного.

Щодо власниці крамниці поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а алкоголь та цигарки було вилучено відповідно до вимог законодавства.

За порушення порядку провадження господарської діяльності правопорушниці загрожує накладання штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції чи грошей одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Агентство Телевидения Новости