На Харківщині власниця кафе вдарила ножем відвідувача

Між жінкою та нетверезим чоловіком виник конфлікт, в ході якого порушниця вдарила потерпілого кухонним ножем.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 вересня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від медиків Зміївської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу із селища Слобожанське Чугуївського району доставлено чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями.

В ході слідчо-оперативних заходів співробітники поліції з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілий отримав ввечері в одному з місцевих кафе, де у нього виникла сварка з власницею закладу. Не втримавши агресії, 51-річна підозрювана вдарила чоловіка ножем.

Слідчо-оперативна група на місці злочину провела першочергові слідчі дії, вилучила речові докази та допитала свідків події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости