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Ще 103 українських захисники повернулися сьогодні додому, четверо з них – з Харківщини

Ще 103 українських захисники повернулися сьогодні додому, четверо з них – з Харківщини

Сьогодні в Україну вдалося повернути 103 наших людей.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни.

Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права, наголосив Лубінець.

Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

За попередньою інформацією, четверо бійців, яких повернули з полону, — жителі Харківщини. Троє захисників із Харкова, один — із Золочівської громади, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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