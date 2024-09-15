За державну зраду та дезертирство судитимуть прикордонника з Харківщини

Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інспектора прикордонної служби. Йому інкримінують дезертирство та державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Слідство встановило, що 41-річний прикордонник 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Чугуївському районі Харківської області.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території, обвинувачений, керуючись ідеологічними мотивами, підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф.

З середини березня 2022 року зрадник добровільно співпрацював з представниками окупантів та разом з військовослужбовцями рф чергував на блокпостах, утворених окупантами, одягнутий у військову форму військовослужбовців країни агресора.

Агентство Телевидения Новости