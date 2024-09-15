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Понад 900 тисяч громадян України заброньовані від мобілізації

Понад 900 тисяч громадян України заброньовані від мобілізації

Український уряд допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Нині таку бронь в Україні мають понад 900 тисяч людей.

Про це на форумі Ялтинської європейської стратегії заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Gazeta.ua.

Він розповів, чи можуть зростаючі темпи мобілізації підірвати економіку країни. Прем’єр відзначив активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими.

«Мобілізація сьогодні – це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом», – сказав Шмигаль.

За його словами, влада пообіцяла оновлення «продукту бронювання для бізнесу» найближчим часом. Додав, що в цьому процесі буде важливий принцип «воюй або працюй».

«У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій», – наголосив Шмигаль.

Він пояснив, що цей принцип є «критично важливим для нашого виживання і перемоги».

«У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю «математика» мобілізації», – зазначив прем’єр.

Близько 930 тис. військовозобов’язаних громадян заброньовані від мобілізації. Ця кількість може перетнути позначку в один мільйон, заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За його словами, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований стане бійцем за 3-6 місяців.

Агентство Телевидения Новости

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