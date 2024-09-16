У Харкові судитимуть підприємицю, яка налагодила бізнес із московськими партнерами

Директорка одного з харківських приватних підприємств після повномасштабного вторгнення продовжила вести бізнес з російською компанією, попри законодавчі заборони.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Підприємиця продовжила контактувати по роботі зі своїм бізнес-партнером з москви. Розуміючи, що переказувати гроші вона йому не зможе, обвинувачена залучила посередників». Ними стали її знайомі з тимчасово окупованих територій, які безперешкодно можуть проводити фінансові операції в рф.

У період з травня 2022 року по квітень 2024 року жінка надсилала на їхні картки гроші, а вони вже могли переказати гроші безпосередньо на рахунок партнера з москви.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, компаньйон підприємиці з цих грошей сплачує податки до російського бюджету, тим самим забезпечуючи постійне функціонування підприємства військово-промислового комплексу, насамперед ракет, якими ворог систематично обстрілює Україну.

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної директорки приватного підприємства за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Жінку судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости