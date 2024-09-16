Видача повісток в Україні буде автоматизована

У Міністерстві оборони України розробляють фунціонал, який допоможе автоматизувати видачу повісток. Їх доставлятиме Укрпошта.

Про це повідомив начальник Управління інформаційних технологій МО Олег Берестовий у DOU Podcast, пише Кореспондент.

За його словами, зараз повістки виписують вручну, роздруковують, а потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх та ставити печатку.Щоб процес оповіщення військовозобов’язаних громадян зробити більш ефективним, у міністерстві розробили функціонал, щоб повістку можна було генерувати у реєстрі Оберіг та підписувати електронним підписом начальника ТЦК.

«Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти – на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо», – розповів Берестовий.

За його словами, цей процес буде прозорим і допоможе мати військово-політичному керівництву більш релевантну інформацію, ніж зараз. Перевірити правдивість повістки можна буде у застосунку Резерв+. При цьому повісток у самому застосунку не буде.

«Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни – повісток там немає. Але плануємо розробити функціонал, щоби хоч трохи автоматизувати, цивілізувати вручення повісток за допомогою Укрпошти й певних автоматизованих процесів на бекенді», – резюмував Берестовий.

Агентство Телевидения Новости