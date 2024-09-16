Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:29
Просмотров: 97

Видача повісток в Україні буде автоматизована

Видача повісток в Україні буде автоматизована

У Міністерстві оборони України розробляють фунціонал, який допоможе автоматизувати видачу повісток. Їх доставлятиме Укрпошта.

Про це повідомив начальник Управління інформаційних технологій МО Олег Берестовий у DOU Podcast, пише Кореспондент.  

За його словами, зараз повістки виписують вручну, роздруковують, а потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх та ставити печатку.Щоб процес оповіщення військовозобов’язаних громадян зробити більш ефективним, у міністерстві розробили функціонал, щоб повістку можна було генерувати у реєстрі Оберіг та підписувати електронним підписом начальника ТЦК.

«Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти – на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо», – розповів Берестовий.  

За його словами, цей процес буде прозорим і допоможе мати військово-політичному керівництву більш релевантну інформацію, ніж зараз. Перевірити правдивість повістки можна буде у застосунку Резерв+. При цьому повісток у самому застосунку не буде.  

«Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни – повісток там немає. Але плануємо розробити функціонал, щоби хоч трохи автоматизувати, цивілізувати вручення повісток за допомогою Укрпошти й певних автоматизованих процесів на бекенді», – резюмував Берестовий.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 