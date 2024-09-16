Харківському намету «Все для Перемоги» – 10 років

Після двох років на фронті харків’янка Катерина разом із батьком прийшли до намету «Все для Перемоги». Тут, розповідає дівчина, вшановували її загиблих бойових побратимів.

Катерина, жителька Харкова

Я воювала ще у 2014-2015 роках в одному з добровольчих батальйонів. Пам’ятаю, як це було важливо та необхідно, коли волонтери допомагали. Це був перший намет, який потім згорів. Це просто частина історії. Колись тут були стенди, де були фотографії моїх побратимів, загиблих, друзів. Щелкун, це Андрій Бутильський, ми разом з ним воювали.

Прийшли, говорить Катерина, на знак поваги до спільноти, яка десять років допомагає війську. Намет, як і Харків, вистояв, попри все.

Катерина, жителька Харкова

У мене вдома частково немає вікон, ми з Холодногірського району. Вже поспілкувались з сусідами, там також вибиті вікна, втомлені люди, але тримаємося. Харків тримається.

Десять років тому, згадує ініціатор встановлення намету «Все для Перемоги» Борис Редін, намет був як прапор України в Харкові.

Борис Редін, координатор намету «Все для Перемоги»

Там от трошки далі був старт по захопленню адміністрації, після чого повісили російський прапор. Намет стоїть прямо на шляху їхнього нападу, тобто ми перекрили такі можливості для них чисто технічні.

Відтоді намет спалювали та намагались прибрати через суд. Марно. Вистояв намет і після російських ракетних ударів по центру Харкова на початку великої війни.

Борис Редін, координатор намету «Все для Перемоги»

«Калібр» 1 березня будівлю сильно пошкодив. У наметі було 16 людей: жодного пораненого, один був легко подряпаний. Я передивлявся камери спостереження, як все це було, там чисто диво, що ніхто не загинув.

Перед кожним зібранням біля намету традиційно співають гімн України. Незабаром широкий загал побачить документальну стрічку-присвяту намету «Все для Перемоги», розповідає волонтерка Ярина ЧаговЕць. І саме тут, переконана пані Ярина, найгучніше святкуватимуть нашу Перемогу.

Ярина Чаговець, волонтерка, авторка стрічки «Харківський намет – серце спротиву»

Після закінчення війни, коли тут буде найпотужніша акція у світі зі святкування нашої Перемоги, ми зробимо з намету музей і будемо показувати і розказувати дітям. До сьогоднішнього свята, до 10-річчя, ми зняли документальний фільм, який має назву «Харківський намет – серце спротиву». Це саме про спротив наших харків’ян, це саме про наш намет.

Свої роботи на виставці плакатів поряд із наметом представляє ветеран та художник Олег Макаренко. Чоловік воював у спецпідрозділі «Кракен». Говорить, приходив до намету ще за часів Революції Гідності.

Олег Макаренко, позивний «Рокер», ветеран, художник

Як дім був, можна сказати. Постійно його то спалити, то розвалити хотіли ці собаки.

Щоб прибрати намет «Все для Перемоги» з центру Харкова – перемоги на фронті недостатньо, вважає координатор намету Борис Редін. На його думку, потрібно боротись за зміни в суспільстві та свідомості людей.





Агентство Телевидения Новости