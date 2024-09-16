Італія має намір передати Україні батарею ППО Samp-T

Найближчим часом Італія посилить українську ППО другою батареєю Samp-T для захисту мирних жителів.

Про це оголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє УНІАН.

«Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», – заявив Таяні.

Очільник італійського МЗС зауважив, що Україна не просила більше, ніж Італія вже надає. До того ж країна не має британської та американської зброї, якої потребує Київ.

Таяні висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати «значущу мирну конференцію» щодо України.

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