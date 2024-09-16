У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблим співробітникам ДСНС

У Харкові відкрили меморіальну дошку Владиславу Логінову, Володимирові Матюшенку та Сергію Байдалінову – співробітникам ДСНС, які загинули 4 квітня 2024 року внаслідок повторного ракетного удару по житловому будинку в Новобаварському районі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Участь у церемонії відкриття меморіальної дошки взяли рідні загиблих, колеги, представники правоохоронних органів, харків’яни.

Міський голова Ігор Терехов висловив слова співчуття рідним і додав, що громада міста завжди памʼятатиме своїх захисників.

«Я памʼятаю ту важку та трагічну ніч, коли ворог завдав подвійного удару по нашим пожежним, які вже прибули на місце вибуху, вже рятували людей, вже гасили вогонь. Я дякую їм за те, що вони своєю працею наближали Перемогу і давали Харкову можливість жити навіть під час війни! Співчуваю близьким, колегам, друзям. Подвиг Владислава, Володимира, Сергія та всіх, хто загинув заради нас, назавжди залишиться в наших серцях», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости