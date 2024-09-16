Для п’яти освітніх закладів Харківщини передали ще дев’ять шкільних автобусів

Транспорт, придбаний на умовах співфінансування, спрямують у громади Лозівського й Красноградського районів.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На Харківщині триває робота з відновлення шкільного автопарку. Першочергову увагу приділяємо громадам, де навчальний і виховний процеси відбуваються офлайн або у змішаній формі – робимо все, щоб забезпечити якісний підвіз дітей до закладів освіти та дитсадків. Сьогодні на потреби п’яти навчальних закладів у області передаємо дев’ять інклюзивних шкільних автобусів. Транспорт придбано за кошти державної субвенції – 26,4 мільйона гривень та кошти місцевих бюджетів громад – 5,7 мільйона гривень. Всього на придбання 21 шкільного автобуса до Харківщини було спрямовано 62,9 мільйона гривень державної субвенції. Першу партію транспорту для Лозівського району і Пісочинської громади у кількості 12 одиниць передали у серпні. Дякуємо Міністерству освіти й науки України за увагу до Харківщини та підтримку у розвитку освітньої сфери в регіоні», – сказав Олег Синєгубов.

Вартість одного шкільного автобуса становить 3,57 мільйона гривень. Кожен розрахований на 19 пасажирських місць – 17 місць для сидіння школярів, включаючи 2 місця для дітей з обмеженою здатністю пересуватися, а також 2 місця для супроводжуючих осіб.

Відповідно до розподілу, дев’ять шкільних автобусів спрямують до п’яти навчальних закладів Харківщини, а саме: 2 одиниці транспорту – для Близнюківського ліцею; 3 автобуси – для Первомайського ліцею №3 «Успіх»; 2 автобуси – для Кегичівського ліцею; по одному автобусу – для Наталинського та Зачепилівського ліцеїв.

Агентство Телевидения Новости