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На кордоні затримано харків’янку з інвалідністю, яка уклала фіктивний шлюб
Прикордонники викрили 19-річну харківʼянку, особу з інвалідністю II групи та 23-річного жителя Івано-Франківщини, які без намірів створення сім’ї, уклали шлюб.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«Пара» нібито їхала в гості до тещі в Італію.
Однак, дати відповіді на низку логічних запитань «подружжя» не змогло. Наприклад, чоловік не знав імені тещі.
Тож перетнути кордон не вдалося. А про ознаки кримінального правопорушення прикордонники повідомили Нацполіцію.