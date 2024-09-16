На кордоні затримано харків’янку з інвалідністю, яка уклала фіктивний шлюб

Прикордонники викрили 19-річну харківʼянку, особу з інвалідністю II групи та 23-річного жителя Івано-Франківщини, які без намірів створення сім’ї, уклали шлюб.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Пара» нібито їхала в гості до тещі в Італію.

Однак, дати відповіді на низку логічних запитань «подружжя» не змогло. Наприклад, чоловік не знав імені тещі.

Тож перетнути кордон не вдалося. А про ознаки кримінального правопорушення прикордонники повідомили Нацполіцію.

Агентство Телевидения Новости