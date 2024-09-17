У Харкові затримано військового, який допомагав переправляти ухилянтів через кордон

У Харкові затримали начальника бойової підготовки однієї з військових частин, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню ухилянтів через державний кордон України «порадами, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)».

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що в липні 2024 року до 43 річного майора звернувся знайомий з проханням надати консультацію щодо підстав уникнення мобілізації на території України під час дії воєнного стану та можливості виїхати за кордон.

Підозрюваний повідомив знайомому, що завдяки його особистим зв’язкам у нього є можливість посприяти у перетині державного кордону України з Румунією.

Через кілька днів майор повідомив військовослужбовця, що процедура перетину державного кордону України змінилась та на даний час він, завдяки особистим зв’язкам з посадовими особами ВЛК, ТЦК та СП, може запропонувати вирішити питання щодо отримання документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров`я та отримати можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Але вказане рішення посадовими особами ТЦК та СП буде прийнято лише за умови надання особисто підозрюваному грошових коштів загальною сумою 32 тис. доларів.

Під час отримання грошових коштів підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюється причетність інших осіб, зокрема військовослужбовців ТЦК та співробітників ВЛК.

Агентство Телевидения Новости