Оголошено підозри шести колаборанткам з Харківщини, які працювали на окупантів

Служба безпеки викрила ще шістьох колаборанток, які добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними досудового розслідування, мешканки Куп’янського району віком від 31 до 63 років, добровільно обійняли фейкові посади у незаконному органі держави-агресора – так званій «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Серед фігурантів, які отримали підозру у колабораційній діяльності:

двоє «головних спеціалістів відділу експлуатації об’єктів ЖКГ»;«головний спеціаліст відділу будівництва»;«головний спеціаліст адміністративно-господарського відділу»;«спеціаліст відділу юстиції»;«бухгалтер відділу освіти».

До назви кожної з цих посад рашисти додавали приставку «в. о.» – «виконуючий обов’язки».

На своїх «посадах» зловмисниці виконували вказівки та накази ворожих «керівників» та усіляко сприяли поширенню окупаційного режиму.

Вони свідомо допомагали рашистам в управлінні захопленими об’єктами житлово-комунального господарства та інфраструктури, сприяли переведенню освітньої, фінансової та правової сфер за законодавством і стандартами держави-агресора.

Усі вони були призначені на посади у червні-липні 2022 року і виконували свої протиправні обов’язки до моменту звільнення Куп’янського району.

Напередодні деокупації ворожі поплічниці втекли на територію держави-агресора і наразі переховуються від правосуддя.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів усім шістьом фігуранткам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости