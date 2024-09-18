Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 54

Оголошено підозри шести колаборанткам з Харківщини, які працювали на окупантів

Оголошено підозри шести колаборанткам з Харківщини, які працювали на окупантів

Служба безпеки викрила ще шістьох колаборанток, які добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними досудового розслідування, мешканки Куп’янського району віком від 31 до 63 років, добровільно обійняли фейкові посади у незаконному органі держави-агресора – так званій «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Серед фігурантів, які отримали підозру у колабораційній діяльності:

двоє «головних спеціалістів відділу експлуатації об’єктів ЖКГ»;«головний спеціаліст відділу будівництва»;«головний спеціаліст адміністративно-господарського відділу»;«спеціаліст відділу юстиції»;«бухгалтер відділу освіти».

До назви кожної з цих посад рашисти додавали приставку «в. о.» – «виконуючий обов’язки».

На своїх «посадах» зловмисниці виконували вказівки та накази ворожих «керівників» та усіляко сприяли поширенню окупаційного режиму.

Вони свідомо допомагали рашистам в управлінні захопленими об’єктами житлово-комунального господарства та інфраструктури, сприяли переведенню освітньої, фінансової та правової сфер за законодавством і стандартами держави-агресора.

Усі вони були призначені на посади у червні-липні 2022 року і виконували свої протиправні обов’язки до моменту звільнення Куп’янського району.

Напередодні деокупації ворожі поплічниці втекли на територію держави-агресора і наразі переховуються від правосуддя.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів усім шістьом фігуранткам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 