У Харкові п’яний водій легковика зіткнувся з тролейбусом

17 вересня, близько 18-ї години, патрульні отримали виклик ДТП на проспекті Героїв Харкова.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Поліцейські встановили, що чоловік не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з тролейбусом. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.39 проміле, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму. Також, у водія був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости