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Харківський «блогер», який популяризував ідеї «великой россии» та срср постане перед судом

Харківський «блогер», який популяризував ідеї «великой россии» та срср постане перед судом

Новобаварською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного громадянина за фактом виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, а також публічного використання комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму з використанням засобів масової інформації (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, безробітний харківʼянин створив у відеохостингу «YouTube» власний канал.

Уявивши себе «блогером», він популяризував комуністичну символіку срср, вихваляв тоталітарний режим та розповсюджував кремлівські наративи.

Також для поширення власних поглядів він використовував сторінки у мережі Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».

Шанувальник «совєтів» супроводжував публікації зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора срср, значка червоної зірки, жовтневої революції, а також портретами леніна і сталіна.

Крім того, харківʼянин публічно в місцевому парку навʼязував перехожим прокремлівські тези про те, що «на території України будуються бази НАТО, а росія вимушена захищати свої землі».

У квітні 2024 року правоохоронці викрили чоловіка. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів.

Обвинуваченого судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.

Максимальна санкція статтей передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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