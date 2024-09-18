Харківський «блогер», який популяризував ідеї «великой россии» та срср постане перед судом

Новобаварською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного громадянина за фактом виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, а також публічного використання комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму з використанням засобів масової інформації (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, безробітний харківʼянин створив у відеохостингу «YouTube» власний канал.

Уявивши себе «блогером», він популяризував комуністичну символіку срср, вихваляв тоталітарний режим та розповсюджував кремлівські наративи.

Також для поширення власних поглядів він використовував сторінки у мережі Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».

Шанувальник «совєтів» супроводжував публікації зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора срср, значка червоної зірки, жовтневої революції, а також портретами леніна і сталіна.

Крім того, харківʼянин публічно в місцевому парку навʼязував перехожим прокремлівські тези про те, що «на території України будуються бази НАТО, а росія вимушена захищати свої землі».

У квітні 2024 року правоохоронці викрили чоловіка. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів.

Обвинуваченого судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.

Максимальна санкція статтей передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости