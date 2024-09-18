На Харківщині Рада планує перейменувати Красноград на Берестин, Первомайський на Златопіль

Верховна Рада 18 вересня планує розглянути проєкт постанови 3939-ІХ про перейменування окремих населенних пунктів і районів.

Про це повідомляє Українська правда.

Йдеться про перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії».

Зокрема, парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ, 263 села.

Наприклад, Южне Одеської області пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

У Дніпропетровській області назву міста Новомосковськ змінять на Самар, Павлоград – на Матвіїв, Синельникове – на Ріднопілля, Першотравенськ – на Шахтарське. Синельниківський район перейменують на Ріднопільський район.

У Луганській області місто Первомайськ на місто Сокологірськ, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.

На Харківщині місто Красноград на Берестин, місто Первомайський на Златопіль.

У Черкаській області місто Ватутіне на місто Багачеве.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Агентство Телевидения Новости