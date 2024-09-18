Погрожував розправою 70-річній матері: у Харкові на домашнього тирана склали протокол

Поліцейські притягнули до відповідальності жителя Шевченківського району Харкова за вчинення домашнього насильства щодо матері. Кривднику заборонено контактувати з жінкою протягом трьох діб.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

18 вересня близько 9:10 про образи та погрози з боку нетверезого сина повідомила його 70-річна мати.

У ході спілкування зі співробітниками сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 3 потерпіла пояснила, що 47-річний син в стані алкогольного сп’яніння поводить себе агресивно, виражається нецензурною лайкою та погрожує їй фізичною розправою.

Стосовно 47-річного кривдника працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис терміном на три доби, чим заборонили будь-яким чином контактувати з матірʼю.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству провели профілактичну бесіду з порушником та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства будь-якого виду.

Агентство Телевидения Новости