Харків’янка, яка передавала ворогу координати підрозділів Сил оборони, проведе за ґратами 5 років

За матеріалами СБУ 5 років за ґратами проведе 55-річні харків’янка, яка передавала координати підрозділів Сил оборони та заперечувала збройну агресію рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час переміщення територією обласного центру зловмисниця зафіксувала місця, де перебувають українські військовослужбовці.

Згодом, спілкуючись зі своїм знайомим через месенджер «Телеграм», вона повідомила йому дві адреси на території міста Харкова, біля яких вона бачила військовослужбовців ЗСУ та військові автівки.

При цьому, інформація щодо розміщення за цими адресами особового складу Сил оборони України у відкритому доступі не публікувалась. Крім того, зловмисниця розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали, де заперечувала збройну агресію рф проти України.

У декількох місцевих телеграм-спільнотах проросійського спрямування, де жінка була учасницею і брала участь в обговоренні російських вогневих ударів по території України, вона заперечувала причетність військовослужбовців рф до ракетних обстрілів житлових будинків у Харкові. Натомість, вона хибно звинувачувала у цьому Сили оборони України.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали зловмисницю наприкінці березня цього року у власному помешканні. У неї були вилучені мобільні телефони, які вона використовувала для протиправної діяльності.

На підставі отриманих доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);ч. 2 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України).

«Враховуючи беззаперечне визнання жінкою своєї вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю цих злочинів, суд засудив її до 5 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости