На Харківщині виявили два випадки підробки посвідчень водія
За минулу добу патрульні зафіксували два випадки з ознаками підробки посвідчень водія.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
У обох випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних обидва водії взагалі не отримували посвідчення водія.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.