На Харківщині виявили два випадки підробки посвідчень водія

За минулу добу патрульні зафіксували два випадки з ознаками підробки посвідчень водія.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

У обох випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних обидва водії взагалі не отримували посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости