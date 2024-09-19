На Харківщині триває реконструкція та будівництво укриттів в медзакладах

Хід робіт перевірили Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Про це повідомляє ХОВА.

Загалом в Харківській області триває реконструкція та будівництво 5 укриттів в закладах охорони здоров’я. На ці потреби Кабінет Міністрів України виділив більш як 218 мільйонів гривень.

«Важливо якомога раціональніше використовувати обмежені ресурси, аби забезпечити чіткий перелік медичних послуг у конкретно визначених закладах, де ми як держава зможемо гарантувати наявність всього необхідного сучасного обладнання та висококваліфікованих фахівців, тобто зможемо бути впевнені, що пацієнту буде надана допомога на найвищому рівні. Дякую, керівництву Харківської ОВА, за розуміння політики міністерства та впроваджені ініціативи», – зазначив Віктор Ляшко.

Від початку повномасштабного вторгнення, по всій країні російські окупанти пошкодили 1657 будівель галузі охорони здоров’я. Ще 221 об’єкт – зруйнований повністю і відновленню не підлягають. Харківська область одна з тих, що зазнали найбільш втрат.

«Наявність укриття на території медустанови у разі ракетної небезпеки дозволятиме швидко убезпечитися і пацієнтам, і медичному персоналу та продовжити лікування. Також ведуться роботи в приймальному та реабілітаційному відділеннях обласної лікарні, аби покращувати якість медичних послуг для жителів Харківщини. Дякую Уряду та Міністерству охорони здоров’я за реагування на актуальні виклики», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости