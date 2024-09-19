Токар, маляр, шліфувальник: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 19 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2782 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими – 51 000 грн. 2. Токар – 30 000 грн. 3. Інженер-програміст – 28 595 грн. 4. Верстатник широкого профілю – 25 700 грн. 5. Маляр – 23 700 грн. 6. Шліфувальник – 23 100 грн. 7. Обрубувач – 21 700 грн. 8. Машиніст крана автомобільного – 20 900 грн. 9. Фрезерувальник – 19 600 грн. 10. Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн. З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости