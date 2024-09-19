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Токар, маляр, шліфувальник: вакансії тижня у Харківській області

Токар, маляр, шліфувальник: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 19 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2782 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими –  51 000 грн.            2.  Токар – 30 000 грн.            3.  Інженер-програміст – 28 595 грн.          4.  Верстатник широкого профілю – 25 700 грн.             5.  Маляр – 23 700 грн.          6.  Шліфувальник – 23 100 грн.            7.  Обрубувач – 21 700 грн.         8.  Машиніст крана автомобільного – 20 900 грн.           9.  Фрезерувальник – 19 600 грн.         10. Оператор склоформувальних машин  – 19 000 грн.                      З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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