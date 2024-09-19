Рада підтримала перейменування 320 населених пунктів

Верховна Рада прийняла постанову про перейменування 327 населених пунктів у рамках декомунізації та дерусифікації в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише Кореспондент.

«Нову постанову про зміну назв 327 населених пунктів прийнято без обговорення. Але з варіанту, який вчора голосували вилучили 6 населених пунктів – написав він і додав, що за це проголосував 281 народний обранець.

Згідно з постановою, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Мова йде про назви, присвячені російським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Також змінюють назви міст:

Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) – Самар;Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) – Шахтарське;Первомайськ (Луганська обл.) – Сокологірськ;Молодогвардійськ (Луганська обл.) – Отаманівка;Сєвєродонецьк (Луганська обл.) – Сіверськодонецьк;Червоноград (Львівська обл.) – Шептицький;Дружба (Сумська обл.) – Хутір-Михайлівський;Красноград (Харківська обл.) – Берестин;Первомайський (Харківська обл.) – Златопіль;Ватутіне (Черкаська обл.) – Багачеве.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що з постанови прибрали міста Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове і Первомайськ.

Агентство Телевидения Новости