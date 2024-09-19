На Харківщині судитимуть лісорубів, які знищили дерев на суму майже 750 тисяч гривень

У травні 2023 року в лісосмузі поблизу села Сомівка Красноградського району було незаконно вирубано 79 кленів. Встановлено, що організували порубку двоє чоловіків, які вирішили самостійно це не робити, а «найняти» людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Безпосередні виконавці не були обізнані у нелегальності вирубки лісу, будучи введеними в оману обвинуваченими про нібито законність дій.

Правоохоронці розкрили «схему» та викрили двох організаторів. Зловмисники завдали державі шкоду на суму майже 750 тисяч гривень.

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян за фактом незаконної порубки лісу, що спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).

Обвинувачених судитимуть у Зачепилівському районному суді Харківської області. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Агентство Телевидения Новости