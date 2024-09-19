Ображав та бив співмешканку: у Харкові домашньому тирану загрожує кримінальна стаття

У Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який систематично ображав та побив співмешканку: з відповідними заявами до правоохоронців неодноразово зверталася 33-річна жінка, яка скаржилася на постійні словесні образи та залякування з боку співмешканця.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушник неодноразово притягувався судом до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, має судимості за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Під час чергової сварки чоловік, окрім образ та залякування, побив жінку.

Слідчі Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Агентство Телевидения Новости