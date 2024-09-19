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Примусова евакуація на Харківщині: з трьох громад вивезли 68 родин із дітьми

Примусова евакуація на Харківщині: з трьох громад вивезли 68 родин із дітьми

На Харківщині в рамках примусової евакуації близько 68 родин із дітьми вивезені в безпечні місця з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. Евакуаціє підлягає ще 201 родина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні працюємо на Ізюмщині. Ситуація біля Борової складна, попри постійні обстріли в громаді проживає понад 2000 людей. Ворогом зруйнована значна частина інфраструктури. Провели сьогодні нараду із місцевим керівництвом щодо опалювального сезону, гуманітарної допомоги та надання соціальних послуг населенню», – йдеться в повідомленні.

У Ізюмському районі тривають лісові пожежі. Площа – приблизно 719 га. Залучено близько 50 одиниць техніки, близько 150 людей. Евакуйовано двоє дорослих та п’ятеро дітей.

Агентство Телевидения Новости

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