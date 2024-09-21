Готується план для переговорів з рф – Зеленський

Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з росією, три пункти плану вже готові, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми заявили, що готові бачити росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, – усі сказали, що росія має бути на другому Саміті. Тому що воює росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни», – сказав Зеленський на зустрічі з журналістами в п’ятницю, 20 вересня.

Президент додав, що Україна активно працює над планом, уже підготовлено три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн-форматі, «ще будуть зустрічі офлайн і онлайн».

»І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі – ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну», – пояснив глава держави.

Водночас він вважає, що на сьогодні саме рф хоче просто продовжувати війну.

Агентство Телевидения Новости