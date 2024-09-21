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Зеленський спростував дані про загибель 80 тисяч українських військових у війні
Цифра про втрати України у війні, опублікована в The Wall street journal, є брехнею, заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно», – повідомив Зеленський журналістам 20 вересня.
17 вересня американська газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій оцінила втрати України на війні у 80 тис., рф – приблизно 200 тис.