Справа про зловживання при ремонті траси на Харківщині: понад 340 тис. грн застави звернено в дохід держави

У 2018 році між ХОДА та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Зміїв-Таранівка в Харківській області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте обсяги та вартість робіт з поточного ремонту, що внесені підрядником до актів виконаних робіт за договором, не відповідають фактично виконаним. Зокрема, підприємством взагалі не виконувались роботи з влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування вирівнюючого шару з щебнево-піщаної суміші.

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, складає майже 8 млн гривень.

У березні 2021 року директору ТОВ повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України) та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340 500 гривень, що була внесена.

Проте директор підприємства не виконав покладених на нього судом обов’язків, залишив місце проживання, не повідомивши слідчому своє місцеперебування та ухилився від слідства. Попередньо встановлено, що чоловік втік на територію рф.

Захисник заперечував проти клопотання прокурора, стверджуючи, що підозра необґрунтована, а фігурант не може повернутись через перешкоджання прикордонників рф.

За результатами розгляду клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про звернення застави 340 500 грн у дохід держави. Підозрюваного оголошено у розшук.

Агентство Телевидения Новости