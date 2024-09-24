СБУ зібрала нові докази воєнних злочинів росіян, які знущалися з українських полонених на Харківщині

Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів рф на території України. Йдеться про двох окупантів, які цього року брали участь у повторному наступі на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Дані воєнних злочинців рф:

Олексій Кіпрін – командир 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил рф;Олексій Кучманов – старший стрілець 2-го взводу 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил рф.

«У травні та червні цього року обидва фігуранти брали участь у повторному наступі рашистів на Харків», – повідомили в СБУ.

У ході боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом з трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських воїнів.

Під час конвоювання зв’язаних військовополонених фігуранти били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою.

Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет.

Після документування вчинених воєнних злочинів рф та проведення відповідних експертиз було сформовано доказову базу на обох фігурантів.

На підставі цих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили Кіпріну та Кучманову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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