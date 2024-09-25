На Харківщині викрили директорку пошти: працювала на окупантів та розповсюджувала пропагандистську пресу

Оперативники СБУ встановили, що 46-річна уродженка міста Ізюм у травні 2022 почала співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Вона добровільно погодилася очолити одне із відділень роспошти, яке було створено на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства «Укрпошта».

З травня до вересня колаборантка одержувала в окупаційній адміністрації пачки пропагандистських газет рашистів: «Изюмський телеграфъ», «Харьков Z» та «Красная звезда», та організовувала їх поширення серед населення Ізюмського району через мережу поштових відділень.

За даними слідства, ці газети містили брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади. Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти у нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил.

Після звільнення регіону колаборантка проживала у столиці й тривалий час переховувалась від правосуддя.

Однак співробітники СБУ все одно задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце її перебування і затримали.

За матеріалами СБУ зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости