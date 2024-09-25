На Харківщині відбулось шість бойових зіткнень, два досі тривають поблизу Тихого

Оперативна інформація станом на 16:00 25.09.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

Три штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

Тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку, де противник намагається потіснити українських захисників.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

Агентство Телевидения Новости