У Харкові газовики ліквідували пошкодження газової системи у пошкодженому обстрілом будинку

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженому газопроводі для того, щоб була можливість заживити блакитним паливом постраждалу багатоповерхівку.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської філії «Газмережі».

Газопостачання вже повернули до 2 під’їздів житлового будинку. До кінця дня буде відновлено газопостачання до інших вцілілих під’їздів.

Попередньо фахівці перевіряють газові мережі на щільність та герметичність, та повертають енергоресурс лише після того, як переконаються у цілковитій безпеці мешканців.

Агентство Телевидения Новости