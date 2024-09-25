Сегодня 16:13
Просмотров: 97
У Харкові газовики ліквідували пошкодження газової системи у пошкодженому обстрілом будинку
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженому газопроводі для того, щоб була можливість заживити блакитним паливом постраждалу багатоповерхівку.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міської філії «Газмережі».
Газопостачання вже повернули до 2 під’їздів житлового будинку. До кінця дня буде відновлено газопостачання до інших вцілілих під’їздів.
Попередньо фахівці перевіряють газові мережі на щільність та герметичність, та повертають енергоресурс лише після того, як переконаються у цілковитій безпеці мешканців.