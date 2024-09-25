На Харківщині виявили продавця наркотиків: брав по 100 грн за таблетку

На Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у збуті наркотиків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

37-річний мешканець місті Лозова перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичному закладі Дніпропетровської області. Наркотичні засоби, які він отримував під час лікування, він реалізовував місцевим мешканцям. Вартість однієї таблетки складала 100 гривень.

Слідчі Лозівського РВП за процесуального керівництва прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости